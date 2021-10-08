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Крис Хемсворт поблагодарил каскадеров благодаря которым фильм «Эвакуация» получил три премии

Крис Хемсворт поблагодарил каскадеров благодаря которым фильм "Эвакуация" получил три премии

Премией Taurus World Stunt Awards 2021 награждаются лучшие трюки и лучшие их исполнители в игровом кино. В этом году, победу в трех номинациях получил боевик «Эвакуация» с Хемсвортом в главной роли. — сообщается на официальном сайте Taurus.

Фильм забрал награды за «лучший поединок», «сильнейший удар» и «лучший постановщик трюков».

Крис лично поблагодарил каскадеров в своём Instagram: «Огромная благодарность и поздравления невероятной команде каскадеров за то, что они поставили себя на кон, добившись невероятной реалистичности в «Эвакуации». Съемки сиквела скоро начнутся, и, уж поверьте, он будет ничуть не хуже оригинала».

Напомним, первая часть «Эвакуации» снята братьями Руссо и вышла в прошлом году. По сюжету наемник Тайлер Рэйк должен был вывезти в безопасное место сына криминального авторитета из Юго-Восточной Азии. Вскоре после релиза фильма стало известно о подготовке к созданию продолжения. Ожидается, что оно будет представлено поклонникам жанра в 2022 году.

8 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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