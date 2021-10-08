Крис Хемсворт поблагодарил каскадеров благодаря которым фильм «Эвакуация» получил три премии

Премией Taurus World Stunt Awards 2021 награждаются лучшие трюки и лучшие их исполнители в игровом кино. В этом году, победу в трех номинациях получил боевик «Эвакуация» с Хемсвортом в главной роли. — сообщается на официальном сайте Taurus.

Фильм забрал награды за «лучший поединок», «сильнейший удар» и «лучший постановщик трюков».

Крис лично поблагодарил каскадеров в своём Instagram: «Огромная благодарность и поздравления невероятной команде каскадеров за то, что они поставили себя на кон, добившись невероятной реалистичности в «Эвакуации». Съемки сиквела скоро начнутся, и, уж поверьте, он будет ничуть не хуже оригинала».

Напомним, первая часть «Эвакуации» снята братьями Руссо и вышла в прошлом году. По сюжету наемник Тайлер Рэйк должен был вывезти в безопасное место сына криминального авторитета из Юго-Восточной Азии. Вскоре после релиза фильма стало известно о подготовке к созданию продолжения. Ожидается, что оно будет представлено поклонникам жанра в 2022 году.