Хоакин Феникс проболтался о сиквеле «Джокера»

46-летний пуэрториканский актер Хоакин Феникс буквально реанимировал свою карьеру после выхода «Джокера», который собрал в прокате 1 миллиард долларов при бюджете в 70 миллионов.

Фильм совершил так называемое «коммерческое чудо», окупив свой бюджет более чем в 10 раз. Студия Warner Bros. просто не могла оставить такой успех без внимания, в Сети появились слухи о сиквеле «Джокера».

Однако сам Хоакин говорил, что ничего об этом не знает. Но в недавнем интервью для издания The Playlist Феникс немного приоткрыл завесу тайны над проектом. По его словам, разговоры о продолжении «Джокера» были.

«Это интересный персонаж, понимаете. Есть еще столько всего, что мы бы могли с ним сделать, как раскрыть его. Но возьмемся ли мы за это на самом деле? Не знаю», — признался актер.