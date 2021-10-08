Горилла Ндакаши (с вирусного фото со смотрителем) скончалась в возрасте 14 лет

Рейнджеры обнаружили её в 2007 году около тела убитой ополченцами матери. Тогда Ндакаши было всего два месяца, и она не смогла бы выжить в одиночку в дикой природе. Всю жизнь она провела вместе с другими осиротевшими животными центре Сенкекве — единственном месте, где заботятся о гориллах, потерявших родителей.

Ндакаши «сделала последний вдох в любящих объятиях своего смотрителя и друга на всю жизнь Андре Баума». Он присматривал за ней с того самого момента, как она очутилась в национальном парке.