Европарламент объявил нелегитимной интеграцию России и Белоруссии

Странам Евросоюза следует принять дополнительные меры против России, если Москва продолжит политику милитаризации Беларуси и интеграции с ней. Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой подавляющим большинством голосов на пленарной сессии в Страсбурге в четверг.Правление Алекснадра Лукашенко в Беларуси является «незаконным», так как его полномочия истекли 5 ноября 2020 года, а соответственно, любые подписанные им государственные документы должны отвергаться, говорится в документе, опубликованном на сайте ЕП.

Это, по мнению евродепутатов, касается и так называемых «дорожных карт» по интеграции, которые Лукашенко согласовал в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 9 сентября.

Европарламент расценивает эти документы как «нарушение суверенитета Белоруссии, поскольку белорусский народ лишен права определять будущее своей страны», и призывает страны-члены ЕС «дать понять» Москве, что если такая политика продолжится, Евросоюзу «придется ввести дополнительные сдерживающие меры» в отношении России.

Дорожные карты подразумевают создание единого рынка нефти и газа, поставки оружия на 1 млрд долларов и усиление экономической интеграции. А это «увеличивает риск того, что Лукашенко продолжит торговать суверенитетом в обмен на еще большую поддержку России», говорится в резолюции.

Спустя год после «так называемых выборов 9 августа 2020 года» власти Белоруссии продолжают репрессии против собственного народа: более 40 тысяч человек задержаны, в том числе почти 500 журналистов, многие арестованы, подвергаются давлению и пыткам, констатируют европарламентарии.

Лукашенко открыто угрожал направить в ЕС потоки наркотиков и мигрантов и спровоцировал миграционный кризис: около 4 тысяч человек с территории Белорусии незаконно проникли в Литву, 1,4 тысячи — в Польшу, около 400 — в Латвию, при этом не менее пяти человек погибли от истощения и холода, застряв на белорусской границе, перечисляют авторы резолюции.

По итогам 2020 года ВВП Белоруссии упал на 0,9%, а в этом году, согласно прогнозам, потеряет еще 2,7%, однако, по мнению ЕП, четыре пакета санкций, затронувшие 166 физических лиц и 16 организаций, пока имели «лишь частичный эффект» на экономику и «не оказали существенного влияния» на критические сектора, финансирующие режим — экспорт удобрений и нефтепродуктов.

В связи с этим евродепутаты призывают как можно скорее ввести пятый пакет экономических санкций «с акцентом на ключевые секторы экономики Беларуси, а также государственные и частные предприятия, поддерживающие и финансирующие режим Лукашенко».

В частности, ограничительные меры предлагается ввести в отношении черной металлургии, производства или обработки дерева, химической промышленности, а также все государственные банки и ключевые компании, например, «Беларуськалий» и «Белтелеком».