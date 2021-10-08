Джейк Джилленхол ответил на слухи о свадьбе

Американский актер Джейк Джилленхол с 2018 года встречается с моделью Жанной Кадье (Jeanne Cadieu), поэтому неудивительно, что по сети ходят слухи о помолвке парочки.

В разговоре с радиоведущим Говардом Стерном 40-летний красавчик ответил, действительно ли у поклонников есть повод для появления подобных догадок.

По словам Джейка, только недавно он осознал, что действительно хочет стать хорошим мужем и отцом. Все это время он занимался своей карьерой, поэтому наконец-то может полностью посвятить себя личной жизни, и, похоже, Жанна является как раз той женщиной, которая способна его обуздать.

Все, чего я хочу, это быть хорошим мужем и отцом. И теперь, когда я сделал многое в своей карьере, что мне нравится, я могу с уверенностью сказать это. Я не знаю, мог ли я сказать это раньше. – поделился мужчина.

Он добавил, что только с появлением в своей жизни Жанны наконец может задумываться над такими серьезными вещам, как брак и дети.

При этом Джилленхол не стал уточнять, сделал ли любимой предложение. Говорит, что она не любит публичность, поэтому он не может рассказывать о подобных вещах без ее согласия.

Я так сильно люблю ее. Она правда очень хороший человек. Она не любит быть в центре внимания, и это одна из причин, почему я ее так обожаю. – подытожил актер.