Роль Пинхеда в грядущем перезапуске «Восставшего из ада» исполнит трансгендерная женщина Сенаторы одобрили временное повышение потолка госдолга » Дочь Айзека Азимова довольна, как сняли «Основание» ее отца Apple продлила сериал «Основание» по романам Айзека Азимова на второй сезон

Всего через две недели после старта первого. О том, что продолжение научно-фантастического сериала с Ли Пейсом и Джаредом Харрисом в главных ролях, запустят в производство, Apple объявила 8 октября, незадолго до релиза четвёртого эпизода.

Глава стримингового сервиса Apple TV+ заявил, что в компании не стали дожидаться финала первого сезона, так как уже довольны тем, чего удалось достичь авторам.

Сценарист и один из шоураннеров Дэвид Гойер («Тёмный рыцарь») заявил, что с детства мечтал об адаптации цикла произведений Азимова, и пообещал зрителям, что шоу будет становиться лишь интереснее. Я в восторге от того, что блестящий шедевр Азимова теперь читает целое новое поколение фанатов. «Основание» — это проект, на который у нас есть долгосрочные планы, и я очень благодарен Apple и Skydance за то, что они доверили мне эту эпическую историю. Пристегнитесь. Нас ждёт серьёзный пространственный переход. Дэвид Гойер сценарист, шоураннер Дочь Айзека Азимова по имени Робин, которая выступает продюсером, заявила, что экранизация превзошла все её ожидания: она не думала, что сериал останется так верен оригинальным книгам.

Когда планируют начать производство второго сезона, на данный момент неизвестно. Заключительный эпизод первого выйдет 19 ноября.