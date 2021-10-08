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Дочь Айзека Азимова довольна, как сняли «Основание» ее отца

Apple продлила сериал «Основание» по романам Айзека Азимова на второй сезон
Всего через две недели после старта первого.

  • О том, что продолжение научно-фантастического сериала с Ли Пейсом и Джаредом Харрисом в главных ролях, запустят в производство, Apple объявила 8 октября, незадолго до релиза четвёртого эпизода.
  • Глава стримингового сервиса Apple TV+ заявил, что в компании не стали дожидаться финала первого сезона, так как уже довольны тем, чего удалось достичь авторам.
  • Сценарист и один из шоураннеров Дэвид Гойер («Тёмный рыцарь») заявил, что с детства мечтал об адаптации цикла произведений Азимова, и пообещал зрителям, что шоу будет становиться лишь интереснее.

Я в восторге от того, что блестящий шедевр Азимова теперь читает целое новое поколение фанатов. «Основание» — это проект, на который у нас есть долгосрочные планы, и я очень благодарен Apple и Skydance за то, что они доверили мне эту эпическую историю. Пристегнитесь. Нас ждёт серьёзный пространственный переход.

Дэвид Гойер
сценарист, шоураннер
  • Дочь Айзека Азимова по имени Робин, которая выступает продюсером, заявила, что экранизация превзошла все её ожидания: она не думала, что сериал останется так верен оригинальным книгам.
  • Когда планируют начать производство второго сезона, на данный момент неизвестно. Заключительный эпизод первого выйдет 19 ноября.
8 октября, 2021 | Category: США
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