Археологи нашли в Израиле древнейшие рыболовные крючки Западной Евразии Археологи обнаружили на эпипалеолитической стоянке в долине реки Иордан 19 целых и фрагментированных рыболовных костяных крючков и девять маленьких обработанных галек, которые, вероятно, использовались в качестве грузил. Находки представляют собой крупнейшую коллекцию снастей для рыбалки эпохи палеолита и древнейшую сборку для Юго-Западной Азии и Европы. Возраст находок составляет около 12–15 тысяч лет. Результаты исследований археологов представлены в журнале PLoS One. Рыба служила источником пищи для человека уже с эпохи раннего неолита, древнейшие свидетельства возрастом почти два миллиона лет относятся к археологическим находкам, сделанным на памятнике Кооби-Фора в Северной Кении. Ученые обнаружили здесь самые ранние доказательства употребления в пищу ранними Homo различных водных животных, в том числе черепах, крокодилов и рыб. Однако вплоть до эпохи мезолита археологи имеют крайне мало находок древних орудий лова, которые, вероятно, изготавливались из органических материалов и не сохранились. Древнейшие рыболовные крючки, известные на сегодня, были обнаружены в Юго-Восточной Азии и относятся к финальному этапу плейстоцена. Широкое распространение рыбный промысел приобрел в эпоху мезолита и неолита, когда изготавливались костяные гарпуны, разнообразные крючки, остроги и рыболовные сети. В 1999 году на берегу реки Иордан к югу от долины Хула археологи обнаружили эпипалеолитическую стоянку Дурейджат, которую древние люди использовали в качестве сезонного лагеря в промежутке между 20 и 10 тысячами лет назад. Благодаря условиям окружающей среды на этом участке наблюдается отличная сохранность органических материалов. За годы раскопок ученым удалось найти здесь многочисленные каменные орудия, фаунистические останки (главным образом кости рыб и раковины моллюсков), а также остатки растительности. Местоположение стоянки Дурейджат Антонелла Педерньяна (Antonella Pedergnana) из Центра археологических исследований и Музея эволюции человека в Майнце совместно с учеными из Израиля, Италии и США исследовала сломанные и целые костяные рыболовные крючки, а также обработанные каменные изделия, обнаруженные на эпипалеолитической стоянке Дурейджат. Находки были сделаны в слоях, относящихся к натуфийской культуре (12–15 тысяч лет назад), и представляют собой крупнейшее свидетельство рыбалки с использованием лески, которое было обнаружено в Юго-Западной Азии или Европе. Датировки основаны на радиоуглеродном анализе и наличии типичных кремневых артефактов. Археологи отметили, что обнаруженные крючки оказались различных форм и размеров. На некоторых из них имеются функциональные зазубрины, канавки, остатки растительного волокна, а также следы износа. Обработанная галька, найденная в том же слое, по всей видимости, могла использоваться в качестве грузила. В общей сложности ученые нашли 19 рыболовных крючков, семь из которых оказались целыми. Все они были изготовлены из костей травоядных животных, например, газели (Gazella) или лани (Dama dama), за исключением одного, который, по всей видимости, сделали из клыка дикого кабана (Sus scrofa). Фаунистические остатки, обнаруженные на стоянке, оказались хорошей сохранности, причем рыбных костей в отложениях было больше всего. Ученые отметили, что на сегодняшний день был проведен только предварительный анализ этих материалов. Однако они успели идентифицировать кости трех семейств рыб — карповых (Cyorinidae), цихловых (Cichlidae) и лососевых (Salmonidae). Видовая принадлежность не была определена, но длинные позвонки карповых показывают, что они относились к рыбам длиной более 220 миллиметров — Capoeta damascina, Casiobarbus canis или Luciobarbus longiceps. Antonella Pedergnana et al. / PLOS One, 2021 Поделиться

Исследование выявило несколько новаторских решений в технике рыболовства, которые ранее не встречались для такой древности. К ним археологи отнесли использование внутренних и внешних зазубрин на крючках, использование приманок, крепление лески, в том числе с помощью клейкого вещества, а также сочетание крючков и грузил. Широкое разнообразие крючков предполагает, что люди той эпохи не только добывали разную рыбу, но и обладали глубокими знаниями о поведении отдельных видов.