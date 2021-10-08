Африканеры (белые жители ЮАР) переходят в иудаизм и переезжают в Израиль

Тео Криэль и Габриэлла Шуман несколько недель назад сочетались счастливым браком, и их союз был закреплен проведением в Раанане классической ортодоксальной еврейской церемонии, в присутствии не только друзей и родственников, но и весьма авторитетных раввинов.



Вряд ли кто-то, глядя на эту брачную церемонию со стороны, мог бы заподозрить, что жених и невеста родились и выросли в нееврейской среде, как набожные христиане.

Поскольку Криэль и Шуман еще не владеют ивритом, они предпочитали общаться со своими израильскими гостями на английском языке, однако после окончания обряда естественным образом перешли на свой родной язык африкаанс (язык германской группы, известен также как язык буров или африканеров, потомков колонистов голландского, немецкого и французского происхождения, — примечание «Детали»).

Потомки первых голландских семей, которые поселились в Южной Африке в 17 веке, Криэль и Шуман поменяли не только свою религию, но и гражданство. Так, 35-летний жених, перешедший в иудаизм в 2017 году, репатриировался в Израиль два года назад. Его 24-летняя невеста завершила процесс гиюра в начале сентября, то есть, успела к «хупе»; в Израиль она переехала менее двух месяцев назад.

Молодые супруги принадлежат к небольшому, но постоянно растущему сообществу африканеров, которые открыли для себя иудаизм и впоследствии репатриировались, в особенности, в последние годы.

По словам Дорона Клайна, исполнительного директора Teffed (израильский филиал Южноафриканской сионистской федерации), если в прошлом главная причина, по которой южноафриканцы переходили в иудаизм, носила нередко матримониальный характер, брак с евреем, то теперь выбор африканеров лежит в плоскости духовной, и потому во многих случаях, как замечает Клайн, процесс гиюра проходят семьями. По его оценкам, в настоящий момент в Израиле живут несколько сотен африканеров, ставших евреями.

«Это не очень много, но если сравнивать то, что происходило несколько лет назад и происходит сейчас, то разница не просто значительная – речь идет о резком скачке. И как растет репатриация из ЮАР, так растет и количество новообращенных», — говорит Клин.

Прошедшие через процесс обращения в еврейство пополняют ряды ультраортодоксального сообщества, следуя самым жестким религиозным стандартам. «Можно сказать, что они намного упорнее в вере, чем те или иные южноафриканские евреи, которые идентифицируют себя как ортодоксы», — утверждает раввин Моше Зильберхафт, духовный лидер еврейских общин Южной Африки.

Геры-африканеры в своей идеологии ориентируются на правый израильский лагерь – и потому не случайно многие из них становятся жителями поселений на территории Иудеи и Самарии. Излюбленным местом жительства для этих репатриантов, помимо Раананы, — она популярна среди иммигрантов из ЮАР вообще, — и фермерской общины Явнеэля на севере страны, стало в последнее время поселение Сусия, раскинувшееся на холмах южно-хевронского нагорья.

Очищение Торой

По словам Зильберхафта, в среднем около пяти семей африканеров ежегодно проходят гиюр, и раввинские суды страны активно побуждают их перебраться в Израиль после того, как процесс перехода в еврейство завершен: «Я бы сказал, что около 70 процентов из них уже уехали, а те, кто этого не сделал, уже в пути».

Последнее касается также и Гидеона и Рут Ла Гранж, которые надеются переехать в свой новый дом в Израиле в ноябре. Эта пара, родом из Кейптауна, в настоящее время живет в южном прибрежном городе Порт-Элизабет, где когда-то обитала процветающая еврейская община, ныне вымирающая.

Вместе с двумя из своих троих детей, дочерью и сыном, они приняли иудаизм около пяти лет назад. Эти двое детей уже переехали в Израиль со своими семьями в течение последних двух лет. Их сын живет в Раанане, а их дочь — в Бейт-Шемеше, недалеко от Иерусалима.

69-летний Гидеон вспоминает, как в первые годы своей взрослой жизни работал в компании, принадлежавшей еврейской семье, и, сколько он себя помнит, в его сердце всегда оставалось место для теплых чувств к еврейскому народу.

В течение двадцати лет Гидеон был пастором в большом молельном доме пятидесятников с более чем 500 прихожанами. Тогда его звали Андре, и именно тогда, вдруг, в какой-то момент он и его жена засомневались в истинности христианской веры: «В поисках правды мы внезапно поняли, что нам нужно, чтобы очиститься, и что это может быть исключительно очищение Торой».

Рахель и Моше Лурс – также жители Порт-Элизабет; у них на руках билеты на самолет, который повезет их в Израиль как репатриантов. «С Божьей помощью, — эти слова 57-летняя Рахель произносит на иврите, — мы в октябре начнем нашу новую жизнь в Израиле. Чтобы обеспечить себе «мягкую посадку», мы первым делом отправимся в Бейт-Шемеш, где живут наши близкие друзья».

Будучи в прошлой жизни Зелитой, Рахель отмечает, что она и ее муж пришли к иудаизму после долгого процесса самоанализа. Помимо прочего, вряд ли они могли жить полноценной еврейской жизнью в городе, где еврейская жизнь умирала; «здесь нет кошерных ресторанов и нет кошерных пекарен. Трудно себе представить, как можно было бы здесь отметить праздник Суккот», — добавляет Рахель. Она и ее муж вначале подумали о том, чтобы перебраться в Йоханнесбург или Кейптаун, где все еще обитают большие еврейские общины, но в результате все-таки решили ехать в Израиль: «Мы подумали, мол, если приходится в корне менять жизнь, то почему тогда просто не переехать в Израиль?»

А вот Криэль вспоминает, что всегда увлекался религией и около пятнадцати лет назад, путешествуя по Малайзии, начал изучать ислам, индуизм и буддизм, но в иудаизм решил обратиться лишь после того, как увидел видеоролик, где Йосеф Мизрахи, ультраортодоксальный раввин, известный своими популярными пропагандистскими лекциями, рассказывал о смысле жизни.

«Это в значительной мере суммировало для меня то, к чему я стремился», — уверяет Криэль. Его судьба отнюдь не так уж проста: он выжил, борясь с раком, ему ампутировали конечность, но это не помешало Криэлю стать партнером в успешной компании по протезированию и ортопедии; он жил в еврейском районе Си-Пойнт в Кейптауне, прежде чем прошел гиюр и уехал в Израиль. По его собственному признанию, с точки зрения материальной никаких причин к отъезду у него не было; что его подталкивало к отъезду – неустроенность личной жизни: «мне мои приятели не раз говорили: если я хочу создать еврейскую семью – надо ехать в Израиль».

Несколько лет назад Криэль создал канал на YouTube под названием The Jewish Convert, где делится информацией об иудаизме, процессе гиюра и репатриации в Израиль. У канала более 5500 подписчиков и более полумиллиона просмотров.

«Я получаю запросы со всего мира через этот канал, но больше всего пользователей обращаются ко мне из Южной Африки, что позволило сделать вывод – это определенно тенденция», — говорит Криэль, имея в виду растущее число африканеров, принимающих иудаизм и переезжающих в Израиль.

Среди тех, кто обратился к нему, была христианская семья из Западного Кейпа, заинтересованная в гиюре. В конце концов Криэль женился на их младшей дочери Габриэле, опытном бухгалтере, которая планирует вскоре записаться на курсы изучения иудаизма в известной ортодоксальной женской семинарии в Иерусалиме.

Как поясняет Криэль, африканеры отличаются своим консервативным настроем, и потому для них гораздо проще адаптироваться в ультраортодкосальной среде; более того, им гораздо проще подняться с насиженного места и репатриироваться в Израиль, чем южноафриканским евреям по рождению.

«И это вполне понятно, — говорит Криэль, — очень сложно рвать налаженные связи – будь то связи семейные и общинные, складывающиеся долгими годами. Но вновь обращенных ничего не держит. И мы не связаны никакими обязательствами».

Помимо запуска своего канала на YouTube и ежедневного четырехчасового изучения еврейских священных текстов, Криэль нашел для себя работу в знакомой ему отрасли протезирования и ортопедическом бизнесе. Он считает себя бескомпромиссным религиозным сионистом и сокрушается, что не может построить дом на территории Иудеи и Самарии из-за ряда ограничений, связанных с его профессиональной деятельностью.

«Я не люблю употребления термина «Западный берег», у нас есть Иудея и Самария», — настаивает Криэль. Многие бывшие африканеры, перейдя в иудаизм, считают, что главной мотивацией для них должен стать переезд в Израиль.

«Сегодня, впервые за тысячи лет, половина евреев проживает в Израиле, а половина — за пределами Израиля. Я спрашиваю себя, в какой половине я хочу быть?» — вопрошает один из африканеров, и ответ его на этот вопрос понятен.

Джуди Мальц, «ХаАрец», М.К. На снимке: свадьба Тео Криэль и Габриэллы Шуман. Фото: Theo Kriel