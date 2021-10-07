Внук Бельмондо показал, как стильно одеваться

Внук Бельмондо показал, как стильно одеваться — Виктор знает что такое вкус и как пользоваться популярностью.

27-летний Виктор глубоко переживал смерть Жан-Поля Бельмондо, потому неудивительно, что новых фото в последнее время не публиковал. Теперь же внук легенды французского кино блеснул «высокой модой».

Виктор оказался ярым поклонником бренда Ralph Lauren: стильный черный жакет с бабочкой он неожиданно решил подчеркнуть незатейливыми джинсами. Оригинальное сочетание для портала PopCornNews прокомментировала персональный стилист Мария Синебрюхова:

«Если Вы когда-либо задавались вопросом, как выглядит современная богема, то просто взгляните на образ Виктора Бельмондо — жакет от Ralph Lauren в сочетании с денимом. Сочетание несочетаемого удивляет глаз, а затем вызывает восторг».

Поклонники Жан-Поля Бельмондо в комментариях Instagram подтверждают слова эксперта — французы наперебой твердят, что внук очень похож на своего знаменитого деда.