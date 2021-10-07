 
«  
  »

В Японии разыскивают десятки сбежавших с фермы гигантских страусов эму

Пожарные и сотрудники муниципальных служб в японском городе Кикути на острове Кюсю разыскивают 54 гигантских птиц эму, вырвавшихся за пределы фермы. Об этом сообщает телеканал NHK.

По предварительным данным, страусы каким-то образом сумели разрушить ограду, окружавшую пастбище. По информации телеканала, к этому времени удалось поймать чуть больше 30 особей. Поиски остальных птиц продолжаются, к операции подключились полицейские.

Страусы эму представляют особую опасность для людей, поскольку способны развивать скорость до 50 километров в час и быстро преодолевать большие расстояния, а также могут наносить сильные удары когтистыми лапами.

 

7 октября, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  