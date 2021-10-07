В ответ на газовый шантаж со стороны России, Саудовская Аравия снижает цены на нефть

В ответ на газовый шантаж со стороны России, Саудовская Аравия снижает цены на нефть

Речь обо всех сортах для клиентов на всех рынках, сообщает Reuters со ссылкой на ноябрьский прайс-лист государственной компании Saudi Aramсо.

Самые большие скидки введены для Европы, где компания конкурирует с поставщиками из России. Так, на Северо-Западе ЕС Arab Extra Light подешевеет на 1 доллар и будет продаваться со скидкой в 1,8 доллара к цене Brent. Стоимость Arab Light, близкой по характеристикам к российской Urals, снизится на 70 центов, а скидка составит 2,4 доллара к Brent. Баррель Arab Medium и Arab Heavy станет дешевле на 50 центов.

Решение о скидках Саудовская Аравия приняла несмотря на то, что спрос на рынке остаётся высоким, отмечает стратег ING Уоррен Паттерсон.