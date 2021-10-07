В ЦРУ создадут подразделение для борьбы с Китаем

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США решили создать «Центр операций по Китаю» (China Mission Center, CMC) для борьбы с правительством КНР. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, его слова опубликованы на сайте ведомства.

Стало известно, что новое подразделение станет ответом на «глобальный вызов со стороны КНР, который затрагивает все области деятельности управления». Бернс также заявил, что приоритетными направлениями для ЦРУ останутся противодействие России, Ирану, КНДР, а также борьба с терроризмом.

«При правильном подходе и правильной структуре мы сможем обеспечить американское лидерство и американский успех на мировой арене на десятилетия вперед», — заявил Бернс. Он также отметил, что новый центр будет бороться не с народом Китая, а с китайскими властями.