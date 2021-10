Суд США принял иск к Сбербанку и ВТБ за сбитый над Донбассом Boeing

Окружной суд США по Южному округу штата Нью-Йорк принял к рассмотрению иск к крупнейшим российским госбанкам в связи с уничтожением российскими боевиками Boeing «Малайзийских авиалиний» над Донбассом в июле 2014 года.С иском выступила семья Куина Шансмана, погибшего в катастрофе вместе с 297 пассажирами и членами экипажа на борту. Предварительные слушания по делу назначены на 14 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Иск подан в отношении Сбербанка и ВТБ, которые, как утверждает семья погибшего, финансировали террористическую деятельность сепаратистов Донбасса.

Родственники Шансмана обратилась в американский суд еще в 2019 году. На протяжении двух лет суд рассматривал различные возражения ответчиков. Помимо Сбера и ВТБ в их числе американские платежные системы Western Union и MoneyGram, через которые непризнанные республики Донбасса получали денежные переводы, полагают истцы.

Адвокаты ответчиков настаивали на неподсудности дела американскому суду, поскольку претензии касаются инцидента за пределами США.

Однако федеральный судья Эндрю Картер отклонил эти аргументы со ссылкой на антитеррористическое законодательство США.

Адвокаты истцов предъявили в суд документы, свидетельствующие о том, что через корсчета Сбербанка и банка ВТБ Bank of America и Bank of New York Mellon были отправлены два денежных перевода, адресованные «так называемой ДНР». При этом они утверждают, что российские госбанки регулярно использовали американские счета для платежей в адрес сепаратистов.

Адвокаты истцов также представили копии инструкций ДНР, которые ранее были размещены в онлайн, где предлагается пользоваться счетами российских банков для перевода пожертвований.