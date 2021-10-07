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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин готовы к встрече

Джо Байден и Си Цзиньпин

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин достигли принципиальной договоренности о проведении до конца года виртуального саммита, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Это решение было принято после долгих переговоров в Цюрихе советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана и члена политбюро ЦК компартии Китая Ян Цзечи.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что формат и дата встречи прорабатываются, но ее детали пока не согласованы.

 

За последнюю неделю Пекин направил рекордное количество военных самолетов в воздушное пространство Тайваня, что вызвало резкую критику со стороны госсекретаря США Тони Блинкена и других чиновников администрации Байдена.

Накануне министр обороны Тайваня Чиу Куо Чен заявил, что опасность вооруженного конфликта в Тайваньском проливе — самая высокая за последние 40 лет.

Последнее серьезное обострение военной напряженности в регионе произошло в 1996 году, когда накануне президентских выборов на Тайване Пекин демонстративно провел ракетные испытания, а США направили в регион свои авианосцы.

7 октября, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости, США
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