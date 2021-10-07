В религиозной школе Афганистана произошел взрыв Міністр закордонних справ Туреччини відвідає Україну » Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин готовы к встрече АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин достигли принципиальной договоренности о проведении до конца года виртуального саммита, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. Это решение было принято после долгих переговоров в Цюрихе советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана и члена политбюро ЦК компартии Китая Ян Цзечи. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что формат и дата встречи прорабатываются, но ее детали пока не согласованы. За последнюю неделю Пекин направил рекордное количество военных самолетов в воздушное пространство Тайваня, что вызвало резкую критику со стороны госсекретаря США Тони Блинкена и других чиновников администрации Байдена. Накануне министр обороны Тайваня Чиу Куо Чен заявил, что опасность вооруженного конфликта в Тайваньском проливе — самая высокая за последние 40 лет. Последнее серьезное обострение военной напряженности в регионе произошло в 1996 году, когда накануне президентских выборов на Тайване Пекин демонстративно провел ракетные испытания, а США направили в регион свои авианосцы.