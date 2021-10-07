Нефть дешевеет, стоимость Brent опустилась ниже $81 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают проседать после падения почти на 2% накануне на фоне роста запасов в США, а также снижения стоимости газа на обещаниях России увеличить поставки в Европу.

По состоянию на 8:10 декабрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,3 до $80,78 за баррель, ноябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,63 до $76,8 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как напоминает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, вчера «по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 2,31%, до $80,74 за баррель».

«После резкого роста и обновления максимума на $83,436 покупатели начали закрывать длинные позиции», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «давление на покупателей усилилось на американской сессии после публикации отчета Минэнерго США». «Согласно представленным данным, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей до 420,89 млн баррелей (прогноз был — минус 418 тыс. баррелей). Запасы бензина выросли за неделю на 3,26 млн баррелей (прогноз был — плюс 400 тыс. баррелей). Запасы дистиллятов уменьшились на 396 тыс. баррелей (прогноз был — минус 750 тыс. баррелей)», — констатирует Антонов.

На его взгляд, «уровень $82 являлся сильным сопротивлением». «Покупатели отказались двигаться выше, решили взять отдых. Есть мнение, что цена останется в коррекционной фазе несколько дней. К закрытию дня ожидаю восстановления до $81,80 за баррель», — подытоживает аналитик.

Добавим также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В течение прошлого года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

18 июля 2021 года министры стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки — с августа и до конца текущего года. На заседаниях 1 сентября и 4 октября страны ОПЕК+ решили сохранить этот план наращивания нефтедобычи.