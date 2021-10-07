Міністр закордонних справ Туреччини відвідає Україну

У Львові 7-8 жовтня пройде дев’яте засідання спільної групи стратегічного планування України та Туреччини, в якому на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби візьме участь його турецький колега Мевлют Чавушоглу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ України.

«Міністри приділять пріоритетну увагу безпековій ситуації в регіоні Чорного моря та підготовці до засідання цього року в Анкарі українсько-турецької “Квадриги” — політико-безпекових консультацій на рівні керівників зовнішньополітичних та оборонних відомств України і Туреччини», — повідомляє МЗС України.

Переговори спрямовані на підготовку до проведення Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України і Туреччини на початку 2022 року в Києві.

«Глави зовнішньополітичних відомств обговорять подальшу взаємодію двох країн в рамках Кримської платформи, а також стан виконання домовленостей, досягнутих на найвищому політичному рівні та перспективи українсько-турецької співпраці на ключових напрямах», — вказується в повідомленні.

Під час візиту глави МЗС відкриють українсько-турецький бізнес-форум задля створення нових економічних можливостей для українських і турецьких компаній.

8 жовтня Дмитро Кулеба і Мевлют Чавушоглу завітають до Львівського національного університету ім. І. Франка, де візьмуть участь у міжнародній конференції «Дипломатія єднає: новітні перспективи спільних традицій».

Під час перебування у Львові міністри покладуть квіти до місця поховання Героїв Небесної сотні у Львові та вшанують пам’ять українських воїнів, які поклали життя, захищаючи Україну від російської агресії. Міністри окремо відвідають меморіал турецьким воїнам, загиблим під час Першої світової війни у селі Лопушня, Рогатинського району Івано-Франківської області.

Як раніше повідомляв Дмитро Кулеба, зустріч вирішили провести у Львові, не в Києві, аби представити це місто турецьким інвесторам. Міністри прибудуть до Львова після участі у Варшавському безпековому форумі. На цьому форумі міністр закордонних справ Туреччини вкотре заявив на тому, що Туреччина не визнає і не тимчасову окупацію Криму Росією. Також він наголошував про необхідність підтримувати прагнення України та Грузії вступити в НАТО.