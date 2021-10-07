Компания Майкла Б. Джордана экранизирует фэнтези «Расколотая земля»

Фэнтези-трилогия писательницы Н. К. Джемисин «Расколотая земля» (The Broken Earth) перенесут на большой экран — производством киноверсии (с прицелом на франшизу) для Sony TriStar Pictures займется компания Майкла Б. Джордана Outlier Society. Пока неизвестно, приберег ли Джордан для себя роль в первой части потенциальной трилогии или он ограничится продюсированием. Адаптацией займется сама Джемисин.

Трилогия получила высокую оценку профессионального сообщества — каждая из трех книг цикла («Пятое время года», «Врата Обелиска», «Каменные Небеса») получила престижную премию «Хьюго», и Джемисон, таким образом, стала первым человеком в истории, который получал «Хьюго» в номинации «Лучший роман» три года подряд.

Действие цикла разворачивается на планете, в небесах которой парят Обелиски, а землю сотрясают извержения вулканов. Есть особенные люди, способные слышать землю и двигать горы — они контролируют вулканическую активность, предотвращая глобальную катастрофу, а их самих контролируют безжалостные Стражи. Но настанет момент, когда устоявшийся порядок вещей, сохраняющий жизнь на планете, будет нарушен.