Где в Киеве купить рыбу сибас из Норвегии?

Сибас стал достаточно востребованным продуктом и это неудивительно. Его выбирают из-за отличного вкуса и пользы для организма. К тому же, этот продукт универсален в приготовлении. Приобрести качественный, свежий сибас в Киеве можно обратившись в https://egersund.ua/ru/products/100. Это компания, которая занимается поставкой рыбы и морепродуктов напрямую из Норвегии.

Особенности продукции Egersund Seafood

Есть множество поставщиков морепродуктов и рыбы, но именно норвежские считаются лучшими. Одним из таких является компания Egersund Seafood.

Ее выбирают по нескольким причинам:

высокое качество продукции, что подтверждается идеальным внешним видом и приятным вкусом;

рыбу вылавливают в естественной среде обитания, а не выращивают в специальных питомниках, поэтому ее состав более полезный;

ассортимент магазина достаточно большой и это касается не только свежих продуктов, но приготовленных блюд из рыбы и морепродуктов.

К тому же, компания самостоятельно заготавливает и перевозит рыбу в Украину. Благодаря отсутствию посредников ее стоимость более доступная.

Польза употребления сибаса

Сибас стал одним из любимых продуктов у гурманов со всего мира. Благодаря отличным вкусовым характеристикам эту рыбу готовят разными способами. Это может быть:

обжаривание на сковороде или на гриле;

запекание с овощами и пряностями;

приготовление первых блюд;

диетический вариант – в мультиварке или на пару.

Питательная ценность этой рыбы составляет всего 100 ккал, поэтому сибас может стать частью диетического рациона. Его можно употреблять детям и пожилым людям, поскольку он помогает насытить организм множеством полезных веществ. К тому же, сибас просто удобно есть. В нем нет мелких косточек, поэтому можно легко отделить филе.

Преимущества покупки в Egersund Seafood

Egersund Seafood позиционирует себя элитным рыбным магазином, здесь в продаже нельзя увидеть низкосортную продукцию. На каждом этапе, начиная с вылова и заканчивая поставкой в магазины, качество товара строго контролируется.

Это позволяет убедиться, насколько продавец ценит своих клиентов. Все сотрудники магазина знают с нюансами своей работы, поэтому легко ответят на любые вопросы покупателей. Вежливое и быстрое обслуживание является одним из главных плюсов компании.

Можно посетить магазин лично или сделать заказ через сайт. Выбор продукции не отнимет много времени, поскольку под каждой позицией имеется подробное описание и фото, которые соответствуют реальности.

При желании можно воспользоваться доставкой по Киеву и окрестностям. Плюс в том, что в магазине нет установленной минимальной суммы покупки для данной услуги, поэтому она доступна для каждого клиента. При этом курьеры стараются привезти заказ максимально быстро. Поэтому не стоит терять возможность порадовать себя или близких вкусными морепродуктами.