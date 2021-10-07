Деми Мур не перестает удивлять стильными образами

Известная голливудская актриса Деми Мур продемонстрировала стройное тело в стильном наряде. Фото появилось в Сети.

Отмечается, что знаменитость появилась на светском мероприятии без нижнего белья. Актриса надела черный комбинезон с глубоким декольте, который подчеркнул достоинства звезды.

Образ Деми дополнила распущенными волосами, нежным макияже, сумкой и аксессуарами.

Кроме того, вместе с звездой была и ее дочь — Скаут. Девушка надела белые брюки, черный топ и черный жакет, который придал образу загадочности.

Заметим, что Деми Мур и Скаут были как подруги. Они имели потрясающий внешний вид и ловили на себе пристальные взгляды гостей мероприятия.