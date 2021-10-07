 
«  
  »

Деми Мур не перестает удивлять стильными образами

Деми Мур не перестает удивлять стильными образами

Известная голливудская актриса Деми Мур продемонстрировала стройное тело в стильном наряде. Фото появилось в Сети.

Отмечается, что знаменитость появилась на светском мероприятии без нижнего белья. Актриса надела черный комбинезон с глубоким декольте, который подчеркнул достоинства звезды.

Образ Деми дополнила распущенными волосами, нежным макияже, сумкой и аксессуарами.

Кроме того, вместе с звездой была и ее дочь — Скаут. Девушка надела белые брюки, черный топ и черный жакет, который придал образу загадочности.

Заметим, что Деми Мур и Скаут были как подруги. Они имели потрясающий внешний вид и ловили на себе пристальные взгляды гостей мероприятия.

7 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  