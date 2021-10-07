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Ціна на газ у Європі опустилася нижче 1000 доларів

Ціни на ф’ючерси на газ у країнах Європи різко знизились після стрімкого подорожчання до майже 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів, яке сталося напередодні.

На це вказують дані європейської біржі ICE. Під час торгів 7 жовтня котирування знижувалися до рівня нижче 1100 доларів за тисячу кубометрів.

Зокрема, станом на ранок ф’ючерсний контракт на листопад поставку однієї мегават-години газу на нідерландський хаб TTF коштував 90 євро. Відтак тисяча кубометрів блакитного палива мала ціну в 1095 доларів.

Водночас раніше протягом кількох тижнів у вересні і на початку жовтня вартість газу в Європі стрімко зростала, встановивши кілька рекордів. Вдень 6 жовтня вона ціна тисячі кубометрів газу досягла майже 2 тисяч доларів.

Нагадаємо, з 1 жовтня Росія почала транзит газу до Угорщини в обхід України.

Раніше Росія значно скоротила транзит газу до Європи.

Щодо питання російського газогону, очільник Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Німеччина повинна компенсувати Україні дефіцит безпеки в регіоні, який спровокує запуск російського геополітичного проєкту “Північний потік-2”.

7 октября, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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