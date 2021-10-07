Цена газа в ЕС рухнула почти почти на $700 после массовой капитуляции трейдеров

Рынок газовых фьючерсов в Европе превратился в американские горки с подъемами и спусками круче, чем у второсортных криптовалют.Взлетев на 20% во вторник, контракты на газ на бирже ICE подскочили еще на 38% в среду и приблизились к отметке 2000 долларов за тысячу кубометров.

Начав торги около 1500 долларов, ноябрьские фьючерсы на 11.28 мск стоили уже 1924 доллара, хотя накануне торговались по 1450, а на прошлой неделе — дешевле 1000.

Рост котировок с начала года достиг умопомрачительных 847%, из которых 60% рынок показал меньше чем за два дня.

Но уже в 11.30 мск из пламени газ бросило в холод, и цены стремительно покатались вниз. За 6 минут фьючерсы ближайшего месяца поставки подешевели на 258 долларов, затем около часа держались на отметках 1666-1700 долларов за тысячу кубов, после чего обвал начался с новой силой.

На 13.40 мск цены упали до 1534 доллара за тысячу кубометров, на 14.24 мск — до 1317 долларов, а 16.18 мск — до 1243,5 доллара.

Чуть меньше чем за четыре часа газ подешевел на 681 доллар, или 35%, сдав весь утренний рост и уйдя в минус на 4,3% относительно закрытия вторника.

«Это просто смешно», — недоумевает Томас Марчек-Мансер, аналитик ICIS. При всех проблемах на газовом рынке объяснить фундаментальными факторами такие скачки цен «практически невозможно», говорит он.

Происходящее выглядит как классический «шорт-сквиз», считает старший аналитик BCS Gloabl Markets Рональд Смит. Некоторые трейдеры занимали короткие позиции в газовых фьючерсах (то есть ставили на снижение цен), а когда рынок полетел в противоположную сторону, были вынуждены закрывать их, откупая контракты на рынке и создавая искусственный, «бумажный» спрос.

В роли «жертв» кровавой бойни оказались в том числе крупнейшие сырьевые трейдеры мира, включая Glencore, Trafigura, Vitol и Gunvor. По данным Reuters, они занимали короткие позиции во фьючерсах на европейский газ объемом 30 млрд долларов, хеджируя свои поставки и играя на спреде — разнице в ценах между США и ЕС.

Беспрецедентный скачок котировок довел трейдеров до маржин коллов — то есть ситуации, когда убыток по спекулятивной позиции таков, что уже не покрывается гарантийным обеспечением. Получив требования от брокеров на сотни миллионов долларов, некоторые из игроков были вынуждены капитулировать.

«Я думаю, мы увидим, как некоторые трейдеры банкротятся и закрывают свои позиции», — говорит Смит.

Инвестфонды резко также начали наращивать короткие позиции в газовых фьючерсах и перешли з чистой длинной позиции в короткую позицию в середине сентября, когда стоил 800-900 долларов за тысячу кубометров. Теперь эти «шорты» также убыточны. В плюсе же оказались европейские энергоснабжающие оргааниацзии — они, по данным Reuters, занимали длинные позиции, страхуясь от роста цен.

Хотя котировки рухнули в среду, это не означает, что газовый кризис в ЕС окончен. Запасы в хранилищах по-прежнему на 24 млрд кубометров ниже, чем в ту же дату год назад, а поставки СПГ и российского трубопроводного газа не растут.

«Драматическая ситуация обостряется с каждым днем. Россия уменьшает потоки в Европу, как представляется, в качестве политического оружия на фоне кризиса вокруг Nord Stream 2, — пишут аналитики Energi Danmark. — Поэтому рынок паникует в преддверии потенциально холодной зимы».

Краткосрочно газовые цены в среду толкнули вверх новости о внеплановых отключениях во Франции, где объявили забастовку работники АЭС, указывает стратег по сырьевым рынкам ING Уоррен Паттерсон.

Это породило опасения дефицита атомной энергии и, как следствие, дальнейшего роста спроса на газ, которого на рынке и так не хватает. «Низкие запасы газа — во всем мире, — говорит Паттерсон. — Приближение зимы подогревает спрос, а поставщики не успевают ответить».