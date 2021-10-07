Бритни Спирс станцевала на камеру в белье и встревожила фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала на видео в нижнем белье и встревожила поклонников. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На кадрах размещенного ролика 39-летняя знаменитость выполняет танцевальные движения в красном кружевном бюстгальтере, черных трусах, полосатых капроновых колготках и туфлях на каблуках. Сначала Спирс снялась перед камерой с собранными волосами, а затем — с распущенными. Ее образ дополнили макияж в стиле «смоки», а также небольшая подвеска.