Открыто первое в мире безопасное для природы кладбище

На территории нет мощеных дорожек и границ между могилами — только деревянные скамейки и указатели. Чтобы почтить память усопшего, родственники или друзья могут повесить скворечник с его именем на одном из растущих рядом с участком вишневых деревьев.

Места на новом кладбище не продаются, их можно взять в аренду на 25 лет — за это время, по подсчетам создателей проекта, человеческое тело полностью сольется с природой. Археологи обнаружили на территории курган (погребальное сооружение) бронзового века. Вокруг него стоят деревянные столбы и выкопан ров — там можно будет хоронить урны с прахом.