100-летний нацист-охранник концлагеря под Берлином предстал перед судом

100-летний мужчина по имени Йозеф С., работавший охранником в концлагере Заксенхаузен под Берлином, предстал перед судом в Германии. Об этом пишет Associated Press.

Нациста подозревают в том, что он добровольно служил в Заксенхаузене с 1942 по 1945 год. Его также обвиняют в пособничестве в убийстве 3518 человек.

Адвокат подозреваемого заявил, что его клиент не хочет комментировать обвинения.

Отмечается, что подсудимого, несмотря на преклонный возраст, считают достаточно здоровым для проведения процесса.

С 1936 по 1945 год в Заксенхаузене содержались сотни тысяч человек, отмечают СМИ. Десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней, принудительного труда, а также в результате медицинских экспериментов и систематических операций СС по уничтожению: расстрелов, повешения и удушения газом.