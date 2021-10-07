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100-летний нацист-охранник концлагеря под Берлином предстал перед судом

Йозеф С.

100-летний мужчина по имени Йозеф С., работавший охранником в концлагере Заксенхаузен под Берлином, предстал перед судом в Германии. Об этом пишет Associated Press.

Нациста подозревают в том, что он добровольно служил в Заксенхаузене с 1942 по 1945 год. Его также обвиняют в пособничестве в убийстве 3518 человек.

Адвокат подозреваемого заявил, что его клиент не хочет комментировать обвинения.

Отмечается, что подсудимого, несмотря на преклонный возраст, считают достаточно здоровым для проведения процесса.

С 1936 по 1945 год в Заксенхаузене содержались сотни тысяч человек, отмечают СМИ. Десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней, принудительного труда, а также в результате медицинских экспериментов и систематических операций СС по уничтожению: расстрелов, повешения и удушения газом.

7 октября, 2021 | Category: Израиль, Мир, Новости
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