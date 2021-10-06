Звезда «Оно» получил роль в новой экранизации Стивена Кинга

Прославленный голливудский актер Дональд Сазерленд («Доверие») и звезда «Оно» Джейден Мартелл сыграют главные роли в экранизации повести Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана», которую продюсирует компания Blumhouse Джейсона Блума и Райан Мерфи. Объявление было сделано в рамках второго ежегодного фестиваля Bloomfest, посвященного многочисленным проектам в жанре ужасов, которыми занимается Блум. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Джон Ли Хэнкок («Дьявол в деталях») снимет триллер с элементами ужасов для Netflix по собственному сценарию. Производство начнется в этом месяце. «Телефон мистера Харригана» входит в сборник повестей «Будет кровь», опубликованный в 2020 году. В повести рассказывается о мальчике, который дружит с пожилым миллиардером-затворником мистером Харриганом. Когда мужчина умирает, мальчик обнаруживает, что умершие не обязательно исчезают навсегда, и выясняет, что может общаться со своим другом, находящимся в могиле, при помощи iPhone, который был похоронен вместе с ним.

Сазерленд исполнит роль Харригана, а Мартелл — его юного приятеля. Предполагаемое время премьеры фильма на Netflix — 2022 год.

Из недавних работ Сазерленда, лауреата премии «Оскар», роль в мини-сериале HBO «Отыграть назад». Мартелл недавно был утвержден на одну из главных ролей в римейке фильма о вампирах «Пропащие ребята».