Яни Чжао, Индия Мур и Винсент Риган появятся в фильме «Аквамен 2»

Яни Чжао, Индия Мур и Винсент Риган присоединились к актерскому составу сиквела фильма «Аквамен».

Как сообщает The Hollywood Reporter, в фильме Джеймса Вана «Аквамен 2: Затерянное королевство» Яни Чжао исполнит роль нового персонажа по имени Стингрей.

Индия Мур получила роль Каршон, акулы и врага Зеленого Фонаря. По сюжету комиксов тигровая акула обрела разум в результате радиоактивного взрыва, при этом сохранив инстинкты хищника.

Винсент Риган сыграет Атлана, древнего правителя Атлантиды, при котором город погрузился на дно моря. Первоначально эту роль играл Грэм Мактавиш. Неизвестно, почему он покинул проект.

Кроме того, Рэндалл Парк снова сыграет доктора Стивена Шина, которого он играл в оригинальном фильме 2018 года.

«Аквамен 2» выйдет на экраны в декабре 2022 года. Джейсон Момоа, сыгравший главного героя, вернется в сиквеле к своему персонажу. Во второй части также сыграют Эмбер Херд, Николь Кидман, Уиллем Дефо и др.