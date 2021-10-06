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Власти Тайваня назвали сроки вероятного военного вторжения Китая на остров

Китайские власти смогут решить вопрос Тайваня за счет военной силы к 2025 году, заявил глава минобороны островного государства Цю Гочжэн.

Он предупредил, что уже в течение четырех лет Пекин «будет полностью готов к полномасштабному вторжению на Тайвань», передает «Интерфакс». Сейчас в регионе сложилась самая напряженная ситуация за последние 40 лет, отметил чиновник.

Накануне над Тайванем пролетели 56 самолетов ВВС КНР, а всего за последние четыре дня в этой зоне были зафиксированы пролеты 148 военных самолетов Китая. Такие действия Пекина подрывают мир в регионе, заявил глава кабинета тайваньской администрации Су Чжэньчан.

В свою очередь, глава Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США «очень обеспокоены провокационной военной деятельностью Китая рядом с Тайванем».

6 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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