Власти Китая запретили видеоигры с участием ЛГБТ-персонажей

Новый закон предусматривает запрет любых «женоподобных» персонажей мужского пола, персонажей без «четкого пола» и гомосексуальные отношения.

Правительство Китая одобрило законопроект, согласно которому на территории страны запрещаются видеоигры, в которых присутствуют изображения персонажей представляющих ЛГБТ-сообщество. Об этом сообщает South China Morning Pos.

Документ предусматривает новые правила для видеоигр, в которых запрещены любые «женоподобные» персонажи мужского пола, персонажи без «четкого пола» и гомосексуальные отношения.

«Если регулирующие органы не смогут сразу опознать пол персонажа, настройка персонажей может быть сочтена проблематичной и игра будет запрещена», — пояснили в пресс-службе правительства.

Также власти сочли «неуместными» игры, в которых пользователям предоставляется возможность выбора играть за хорошего или злого персонажа. Запрет также распространяется на любые игры, которые «намеренно вызывают социальные споры» в рамках сюжета или игрового процесса.

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