В Иерусалиме обнаружили частный каменный туалет возрастом 2700 лет

Израильские археологи обнаружили в ходе раскопок предполагаемого древнего царского поместья в Иерусалиме частный каменный туалет, построенный из известняка. По мнению ученых, крайне редкая находка VII века до нашей эры подчеркивает богатство домовладельца. По всей видимости, рядом с туалетом находился сад декоративных и плодовых растений. О находке сообщает Управление древностей Израиля на своей странице в фейсбуке.

Археологические раскопки в Иерусалиме подвергаются большим сложностям, несмотря на интерес ученых, так как значительная часть объектов представляет собой святыни, относящиеся к различным вероисповеданиям. Ограничения, связанные с возможными нарушениями чувств верующих, вплоть до 1960-х годов не позволяли проводить систематические послойные раскопки, ограничиваясь лишь отдельными памятниками. Так, лишь после Шестидневной войны раскопки позволили исправить ряд ошибочных заблуждений, относительно древней истории города. Археологи выяснили, например, что изначально Иерусалим располагался лишь на восточном из двух холмов, на которых город стоял в период Второго храма, следовательно, называть западный холм Сионской горой было ошибочно.

Около X века до нашей эры второй царь народа Израиля завоевал Иерусалим, который на тот момент населяли иевусеи, перенеся туда царскую резиденцию из города Хеврон. Строительство центрального храма в Иерусалиме ознаменовало собой отдельную историческую эпоху — период Первого Храма (около 950–586 годов до нашей эры), олицетворяющую объединение Израильского царства. В то же время среди археологов возникают сомнения в историчности этих событий, в том числе о существовании объединенной монархии Давида и Соломона, однако ряд находок хорошо соотносится с библейскими сюжетами.

Израильские археологи под руководством Яакова Биллига (Yaacov Billig) проводили охранно-спасательные работы в районе Армон ха-Нацив в Иерусалиме, которые предваряли строительство нового туристического комплекса. В ходе раскопок на предполагаемом древнем царском поместье, относящемся к периоду Первого храма, ученые обнаружили древнюю уборную.

Находка представляет собой туалетную кабинку, построенную из известняка, возраст которой составляет около 2700 лет. Руководитель раскопок пояснил, что частный туалет — крайне редкая находка для такой древности. На сегодняшний день известно лишь несколько подобных конструкций, большинство из которых было обнаружено в городе Давида — старейшем населенном пункте Иерусалима на месте древнего города периода иевусеев, а также Первого и Второго Иерусалимских храмов. Биллиг сообщил, что лишь богатые люди могли позволить себе личные туалеты, отметив, что в древнееврейских религиозных и правовых текстах одним из критериев, определяющих богатство человека, было владение туалетом рядом со своим столом.

Ученые отметили, что каменный туалет находился в ванной комнате и был установлен над глубокой выгребной ямой. Рядом с ним, по всей видимости, находился сад декоративных и плодовых растений. По их мнению, древний унитаз с отверстием по центру, изготовленный из известняка, спроектирован для комфортного сидения. Кроме того, археологам удалось обнаружить украшенные каменные капители, а также небольшие колонны.