Ученые определили главный фактор высокого риска смерти от коронавируса

Ученые из Испании и Канады оценили роль трех показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Как пишет журнал Journal of Internal Medicine, главным оказался уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса. Такие антитела формируются при вакцинации.

Специалисты объяснили, что о защите человека от коронавируса можно судить по трем показателям анализа крови — уровню специфических антител против определенных антигенов, или частей вируса; общему количеству антигенов, или антигенемии; и количеству вирусной РНК в крови. Ранее было неизвестно, какой из этих показателей наиболее важен для определения степени риска смерти.

Ученые также выяснили, что те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни вирусной РНК и рассеянные вирусные белки в крови.

«Результаты подтверждают, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 должно быть персонализированным, и такая терапия должна применяться только для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител», — говорится в статье.

С помощью результатов исследования можно будет определять оптимальные уровни антител, необходимые каждому пациенту в критическом состоянии.