Ученые определили главный фактор высокого риска смерти от коронавируса

Как пишет журнал Journal of Internal Medicine, главным оказался уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса. Такие антитела формируются при вакцинации.
Специалисты объяснили, что о защите человека от коронавируса можно судить по трем показателям анализа крови — уровню специфических антител против определенных антигенов, или частей вируса; общему количеству антигенов, или антигенемии; и количеству вирусной РНК в крови. Ранее было неизвестно, какой из этих показателей наиболее важен для определения степени риска смерти.
Ученые также выяснили, что те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни вирусной РНК и рассеянные вирусные белки в крови.
«Результаты подтверждают, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 должно быть персонализированным, и такая терапия должна применяться только для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител», — говорится в статье.
С помощью результатов исследования можно будет определять оптимальные уровни антител, необходимые каждому пациенту в критическом состоянии.
Leave a Reply