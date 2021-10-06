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Российские спецслужбы участвовали в пытках беларусов в августе-2020

«Нам известно, что бойцы отрядов спецназа ФСИН перемещались в Беларусь, чтобы применять жестокие, бесчеловечные методы в отношении мирных демонстрантов», — заявил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

Ранее Gulagu.net начал публикацию материалов секретного видеоархива российских спецслужб. Это видео, документы и фото, которые доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондер-команды, которые по заданию кураторов из ФСБ пытают и насилуют заключённых. Gulagu.net обещает назвать имена тех, кто участвовал в пытках и был их заказчиком.

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6 октября, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия
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