 
«  
  »

Престарелая звезда Дикого ангела очаровала еротичными снимками

Звезда Дикого ангела очаровала эффектными снимками

Наталия Орейро опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых продемонстрировала свой образ для выступления в Мадриде.

Знаменитость предстала в роскошном атласном наряде алого цвета от известного аргентинского дизайнера Марии Гороф, который состоял из длинной юбки, топа в виде банта и накидки-шлейфа.

«Зажигай Мадрид! Сегодня вечером гала-концерт Premios PLATINO и я буду в этом прекрасном платье от Марии Гороф, созданном специально для сегодняшнего мероприятия, где я буду петь», – написала 44-летняя Наталия.

Публикация звезды собрала более 84 тысяч лайков и почти 1,5 тысячи комментариев. Поклонники засыпали Орейро комплиментами по поводу отличной фигуры и эффектного наряда.

6 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  