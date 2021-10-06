Престарелая звезда Дикого ангела очаровала еротичными снимками

Наталия Орейро опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых продемонстрировала свой образ для выступления в Мадриде.

Знаменитость предстала в роскошном атласном наряде алого цвета от известного аргентинского дизайнера Марии Гороф, который состоял из длинной юбки, топа в виде банта и накидки-шлейфа.

«Зажигай Мадрид! Сегодня вечером гала-концерт Premios PLATINO и я буду в этом прекрасном платье от Марии Гороф, созданном специально для сегодняшнего мероприятия, где я буду петь», – написала 44-летняя Наталия.

Публикация звезды собрала более 84 тысяч лайков и почти 1,5 тысячи комментариев. Поклонники засыпали Орейро комплиментами по поводу отличной фигуры и эффектного наряда.