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Польша включила «Северный поток-2» в список «болевых точек» для НАТО

Президент Польши Анджей Дуда перечислил текущие вызовы, стоящие перед НАТО.

По его словам, главными вызовами для альянса являются экономическое развитие Китая, терроризм, миграционный кризис и газопровод «Северный поток-2». Глава Польши также отметил, что предстоящий в 2022 году саммит НАТО должен найти решения для всех проблем, стоящих перед организацией.

Ранее Дуда призвал НАТО и Евросоюз задуматься над способами противостоять угрозам, которые «может принести» газопровод «Северный поток-2». По его словам, Западу следует сделать выводы из таких ошибок, как провал миссии в Афганистане и постройка «Северного потока-2», который является «ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества».

6 октября, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия
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