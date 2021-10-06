Операции с криптовалютой — насколько это безопасно

Новый тренд в области денежных операций, это криптовалюты. Новейшая децентрализованная саморегулирующаяся система с отрицательной инфляцией, которая позволяет повышать стоимость ключевых криптовалют по отношению к реальным резервным валютам. И если мы обратим внимание, то все известные криптовалюты в течении длительного времени показывают неуклонный рост, не смотря на значительную волатильность. Сейчас можно купить любую криптовалюту за рубли, совершая совершенно безопасные сделки . И о том, насколько это безопасно сделать мы расскажем поподробнее.

1. В первую очередь — проверенный обменник и биржа

В первую очередь, для приобретения или продажи криптовалют выбирайте проверенный обменник. Такой, как указанный выше cryptothemarket.net Также важно участвовать в достаточно рейтинговых биржах криптовалют, которые имеют хорошую историю и крупный оборот. Здесь вы получите гораздо больше полезной информации и аналитики, даже просто наблюдая торги, котировки и тенденции на криптовалютном рынке. Обязательно ориентируйте на текущую информацию — что идет в рост, а что опускается вниз. Как правило основные криптовалюты отражают общую тенденцию на рынке. И тогда, когда падает Биткоин, вполне вероятно падение и эфира.

Большинство трендов в мире криптовалют долговременные с резким ростом и падением в определенные промежутки времени. Отсюда казалось бы и высокая волатильность криптовалют. Но если рассматривать промежутки от года и больше, вы увидим во всех криптоалютах только одну тенденцию — постоянный рост со временем, а значит это неплохое капиталовложение. Отсюда возникает и второй вопрос — как хранить и приумножать такой капитал.

2. Криптовалюты — это электронный капитал.

Поскольку мы может делать вложения в криптовалюты, храня и приумножая таким образом свой капитал, нам важна сохранность этого капитала. Поэтому обязательно позаботьтесь о надежных средствах хранения своих крипто-кошельков. Ваш носитель информации должен выдерживать годы работы и оставаться вполне жизнеспособным. Идеальное место — твердотельные носители с резервированием информации и шифровальным ключом. Так в обезопасите себя о разнообразных экстренных ситуаций и сохраните свой капитал на долгие годы.

И еще — делайте ставки на крупные криптовалюты, которые имеют всегда большую вероятность к длительному росту из года в год. Такие основные правила. На примере этой статьи вы поняли, что криптовалюты это надежно и безопасно.