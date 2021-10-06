О знаменитом 90-летнем рыбаке-экоактивисте сняли фильм

Пожилой индонезиец собирал пластиковые отходы с Индийского океана. Историю мужчины осветили в короткометражном документальном фильме.

О добросовестном рыбаке рассказала миру режиссер Дана Франкофф.

Эко-героя зовут Ваян Ньо, и ему уже исполнилось 90 лет. Большую часть своей жизни Ваян проводил на побережьях и водоемах. Он занимался рыбалкой, изучал течения океана и наслаждался безграничными водами.

Но уже в течение 21 года мужчина занимается очисткой океанических вод от пластикового загрязнения – Ньо хочет спасти экосистему побережья Бали от мусора.

По состоянию на 2020 год на дне Мирового океана лежит более 14 миллионов тонн пластика. К сравнению, на поверхности пластика в 30 раз меньше. Пластик не разлагается, а измельчается – из-за этого его легко могут проглотить животные. Мусор образует так называемые «океаны мусора» – территории могут достигать 15 миллионов квадратных километров. Океаны мусора есть в Атлантике, регионах Тихого океана и в Индийском океане.

Ваян Нью собственноручно очищает океан от загрязнения, бросая вызов пластиковой нашествию.

Режиссер Дана Франкофф вдохновилась историей 90-летнего рыбака и задокументировала дело мужчины в короткометражке «Голос над водой».

В фильме Франкофф рассказывает, как один человек использует свои ресурсы, чтобы изменить ситуацию. Картина демонстрирует дело Ваяна Ньо – человека, посвятившего себя очищению океана для последующих поколений.

История Ваяна является напоминанием о том, что если мы все сыграем свою роль, то сможем достичь чего-то гораздо большего, чем ожидали, – сказала режиссер.

Короткометражка получила ряд наград на Международном океаническом кинофестивале и забрала приз «Лучшего короткометражного фильма» на кинофестивале в Сан-Луи-Обиспо.