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Исследователи рассказали о странном симптоме коронавируса

Зараженные коронавирусом могут столкнуться с необычным симптомом — «ковидными пальцами».

Как сообщает BBC, из-за COVID-19 на пальцах ног иногда возникают пятна, похожие на следы от обморожения. При этом некоторые пациенты совсем не чувствуют боли, а другие страдают от волдырей, которые не позволяют даже надеть обувь.

По словам британских дерматологов, причина такого повреждения кожи — воздействие иммунного ответа на инфекцию, если он затрагивает здоровые клетки. Они рекомендовали использовать для лечения специальные кремы и фармацевтические средства.

6 октября, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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