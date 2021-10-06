Германия начнет платить пенсии пережившим блокаду Ленинграда евреям

Германия согласилась предоставить компенсацию и начать выплачивать пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны, а также еще двум другим группам, которые не получали выплат из ФРГ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на организацию, рассматривающую иски евреев, пострадавших от нацистов.

Всего пенсию будут получать 6,5 тысячи человек, в основном в Израиле, Северной Америке, в странах бывшего СССР и Западной Европе. Из них пожизненные выплаты в размере 375 евро получат 4,5 тысячи, находившиеся в Ленинграде во время блокады.