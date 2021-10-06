Фільм-розслідування “Офшор 95”, який підготували журналісти агенції “Слідство.Інфо” на основі масштабного витоку даних Pandora Papers, на відеохостингу Youtube вже переглянули понад 1 млн разів.

Про це повідомляють #Букви.

Станом на 11:30 фільм про офшори президента України Володимира Зеленського та його близького оточення набрав 1 048 529 переглядів.

Фільм журналістів “Слідства.Інфо” розповідає про таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського та гроші олігарха Ігоря Коломойського. Він є частиною міжнародного проєкту Pandora Papers, який містить 2,94 терабайта фінансових даних.

Журналісти повідомили, що Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 млн доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Під час роботи над проєктом Pandora Papers журналісти знайшли підтвердження інформації, яку вперше оприлюднили під час президентських перегонів весною 2019 року. Йдеться про схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 млн доларів від компаній, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Тоді студія “Квартал 95” почала співпрацювати з телеканалом “1+1”, що належить олігарху.

Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

В інфографіці Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) йдеться, що Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.