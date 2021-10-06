Цена нефтяной корзины резко подскочила

Цена нефтяной корзины ОПЕК повысилась во вторник, 5 октября, на $2,18 до $80,43 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла $78,25 за баррель, поднявшись с минувшей пятницы на $1,89. Такие данные представлены на сайте картеля.

При этом руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур напоминает, что вчера на мировом нефтяном рынке эталонная марка «закрепилась на отметке $82,66, прибавив 1,74% к цене открытия дня».

На его взгляд, «„бычий“ настрой продолжает преобладать среди участников рынка энергоносителей, и, вполне возможно, что до конца месяца курс „черного золота“ попробует на прочность уровень $90, окончательно вернувшись к докризисным значениям».

Добавим также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В течение прошлого года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

18 июля 2021 года министры стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки — с августа и до конца текущего года. На заседаниях 1 сентября и 4 октября страны ОПЕК+ решили сохранить этот план наращивания нефтедобычи.