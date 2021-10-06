Cпутники Starlink Илона Маска научились отслеживать устройства на Земле

В наше время, используя современные технологии сложно потеряться. А уж узнать местоположение человека и поглучить его координаты проще простого, что еще раз доказали специалисты.

Ученые из этого учебного заведения первыми в истории использовали систему Starlink без помощи со стороны компании SpaceX, основанной Илоном Маском. По словам исследователей, они руководствовались информацией о передвижением и местоположением спутников, но не имели доступа к передаваемым данным.

«Эти сигналы неизвестны и не предназначены для позиционирования или навигации. Тем не менее, при правильном использовании можно оценить точное положение наземного стационарного приемника или мобильного транспортного средства», — отметили авторы в превью на сайте Института навигации.

Специалисты использовали структуру, которую назвали «когнитивной оппортунистической навигацией». При помощи программной платформы (фреймворка) они смогли получить неизвестные сигналы Starlink и отследить их доплеровский сдвиг — перемещение наблюдателя относительно источника, чтобы определить расположение приемника.

Проследив за шести спутниками, они «обнаружили» заранее установленную антенну с точностью около 8 метров. Стоит отметить, что cовременная технология GPS определяет местоположение объекта в пределах 0,3-5 метров. По словам ученых, ранее они использовали похожие методы с другими группами спутников на низкой орбите Земли, однако их точность оказалась в разы ниже — около 23 метров.

«Мы перехватили сигнал, а затем разработали сложные алгоритмы для определения нашего местоположения и показали, что он работает с большой точностью», — объяснил Зак Кассас, директор Центра исследований автоматизированных транспортных средств с мультимодальной гарантированной навигацией (CARMEN) при Университете Огайо.

Сейчас проект Starlink представлен примерно 1700 спутниками, которые вращаются примерно в 1200 км над поверхностью планеты. В конечном итоге компания SpaceX планирует запустить на орбиту более 40 тысяч спутников. Зак Кассас уверяет, что с ростом количества аппаратов будет увеличиваться и точность их метода геолокации. В скором будущем люди смогут эффективно использовать спутники Starlink не только для доступа к Интернету, но и в качестве альтернативной системы навигации.

Ученый не исключает, что новая технология станет более надежной, чем GPS. Спутники последней находятся дальше от Земли, а потому их сигналы ощутимо слабее и более чувствительны к помехам. GPS существует уже более 30 лет и широко используется разработчиками электронных устройств по всему миру, но программное обеспечение с открытым кодом делает систему уязвимой для кибератак.