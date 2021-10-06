Что такое рефинансирование кредита и как его правильно оформить

Если вас интересует этот вопрос, то наверняка у вас есть кредит на не очень выгодных условиях. Взяли вы его по причине острой необходимости, а теперь ищете варианты, как сэкономить на переплате процентов. Это вполне нормально. Рефинансирование подразумевает под собой оформление нового кредита для погашения уже имеющегося. Чаще всего это делается в рамках разных банков, но есть и ситуации, когда банк сам готов рефинансировать свой кредит. Для вас плюсы очевидны: вы улучшаете условия. Например, можно снизить сумму ежемесячного платежа, растянув выплату долга на более продолжительный промежуток времени. Здесь уже каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее. После заключения договора составляется новый график платежей, а первоначальная ваша задолженность погашается досрочно. Если вы ищете, где рефинансировать кредит, варианты можно посмотреть здесь: https://pro100vdolg.ru/refinansirovanie.

Цели рефинансирования

Мы уже говорили, что это целевой кредит, который можно потратить только на погашение уже имеющегося. Вы не можете потратить эти деньги каким-то другим способом, будь то покупка вещей или оплата коммунальных услуг. Заключить новый договор и получить кредит для погашения уже имеющегося кредита выгодно в случаях, если:

с момента оформления займа прошло всего несколько месяцев;

вы не тянете ежемесячный платеж и нужно его уменьшить;

кредит нужно растянуть на более длительный срок;

вы переходите в более удобный банк, с более выгодными условиями;

вы не можете внести ежемесячный платеж и пользуетесь рефинансированием для предотвращения роста задолженности.

Почему это выгодно банкам

Не обольщайтесь, благотворительностью банки не занимаются. Им это выгодно не меньше, чем вам. Начнем с того, что таким образом происходит расширение клиентской аудитории. А чем больше клиентов у банка, тем выше его денежный оборот, а значит все довольны. Помимо погашения этого кредита, заемщик будет платить страховку, может перевести в новый банк свои счета и вклады, открыть кредитные/дебетовые карты, взять в дальнейшем кредит. Подобрать самые выгодные условия по рефинансированию вам поможет доска кредитных объявлений. Переоформить можно не только нецелевые займы, но и ипотечные, потребительские кредиты, займы на приобретение автомобиля и долги по кредиткам. Очень удобно, что несколько разных кредитов можно объединить в один платеж.