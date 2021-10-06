Армия США испытает умные прицелы

Корпус морской пехоты США заказал у израильской компании израильской компании Smart Shooter умные прицелы Smash 2000 для испытаний. Эти устройства автоматически обнаруживают, подсвечивают и берут на сопровождение цели, а также предсказывают точку попадания пули с учетом баллистических характеристик оружия. Как сообщает The Drive, морпехи надеются, что Smash 2000 помогут им бороться с малыми беспилотниками.

Американские военные интересуются умными прицелами не впервые. В марте Пентагон заключил со Smart Shooter контракт на разработку и поставку прицела IWOO, способного обнаруживать, подсвечивать и брать на сопровождение разные типы целей, включая дроны. Военные планируют поставить IWOO на вооружение сил специальных операций США.

Прицел Smash 2000 подходит целому ряду вооружений, в том числе автомату M4, самозарядной винтовке AR15 и снайперской M110. Он весит 1,2 килограмма и имеет 19,8 сантиметра в длину, 8,1 сантиметра в ширину и 8,2 сантиметра в высоту. Прицел оснащен литий-ионным аккумулятором, полного заряда которого хватает на 3,6 тысячи выстрелов, а также коллиматорным индикатором для прицельного огня днем и системой ночного видения с выводом изображения на экран для стрельбы ночью.

Smash 2000 позволяет автоматически обнаруживать, подсвечивать и брать на сопровождение цели, а также предсказывать точку попадания пули с учетом баллистических характеристик используемого оружия. В том числе, если речь идет о подвижных целях на дистанции до 300 метров.

Smart Shooter этой осенью поставит американскому корпусу морской пехоты неуказанное число Smash 2000 для испытаний. На какое оружие морпехи собираются установить умные прицелы, неизвестно. Наиболее вероятные кандидаты — автоматы M4A1 и M27. Израильская компания также заключила соглашение с ВМС США, по которому они будут работать вместе, чтобы проверить, подходит ли эта технология для кораблей. И морпехи, и моряки интересуются умными прицелами в первую очередь для борьбы с малыми беспилотниками.