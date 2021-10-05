«Веном 2» превзошел «Черную вдову» по просмотрам

Один из самых ожидаемых фильмов «Веном 2: Карнаж» установил потрясающий результат в кинопрокате – за первые выходные лента собрала 90,1 миллиона долларов.

Это новый рекорд за время пандемии. Напомним, фильм выходит только в кинотеатрах, в Украине его покажут на широких экранах уже совсем скоро – 14 октября.

«Веном 2: Карнаж» с Томом Харди в главной роли превзошел «Черную вдову», которая за первый уикенд собрала 80 миллионов долларов в кинотеатрах, «Шан-Чи и легенда десяти колец» (75 миллионов долларов) и «Форсаж 9» (70 миллионов долларов).

Сюжет фильма о Веноме



События фильма происходят в привычной манере Marvel: над миром нависла угроза, и он нуждается в новом герое. Тандему Эдди Брока и инопланетного симбиота Венома нужно объединить свои силы против нового врага – неудержимого монстра-убийцы Карнажа.

Режиссером ленты выступил Энди Серкис вместе с Columbia Pictures (совместно с Marvel и Tencent Pictures).

В фильме также появятся такие актеры, как:

Мишель Уильямс;

Рид Скотт;

Наоми Харрис.

Ранее Том Харди заявил, что раздумывает над третьим фильмом про Венома: «Я уже думаю над третьим фильмом, потому что, по моему мнению, его сценарии нужно писать одновременно, то есть вторую и третью части вместе. Пока второй фильм не достигнет успеха, триквел не одобрят. Однако, студия очень довольна сиквелом. Если обе стороны будут готовы, и это будет им выгодно, почему нет. Я надеюсь и решительно, обеими руками, стремлюсь к этому, постараюсь сделать это возможным. Было бы неразумно не участвовать в Олимпийских играх, если ты уже бежишь стометровку».