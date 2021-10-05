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В Грузии взяли под стражу соратников Саакашвили, которые помогли ему пробраться в страну

В Тбилиси арестованы два человека, которые встретили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Поти, когда он тайно вернулся в Грузию. Об этом рассказал адвокат Георгий Гогинава, передают грузинские СМИ.

Встречавшие Саакашвили — отец и сын, оба — работники морского порта. Суд избрал им меру пресечения в виде предварительного заключения по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили. Как выяснило следствие, они помогли ему в передвижении внутри страны.

Ранее грузинские силовики задержали хозяина тбилисской квартиры, где находился Саакашвили.

Грузинские правоохранители также сообщили, что им известен маршрут, по которому экс-президент попал в Грузию. По одной из версий, он мог въехать в страну на грузовом трейлере.

5 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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