В Грузии взяли под стражу соратников Саакашвили, которые помогли ему пробраться в страну

В Тбилиси арестованы два человека, которые встретили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Поти, когда он тайно вернулся в Грузию. Об этом рассказал адвокат Георгий Гогинава, передают грузинские СМИ.

Встречавшие Саакашвили — отец и сын, оба — работники морского порта. Суд избрал им меру пресечения в виде предварительного заключения по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили. Как выяснило следствие, они помогли ему в передвижении внутри страны.

Ранее грузинские силовики задержали хозяина тбилисской квартиры, где находился Саакашвили.

Грузинские правоохранители также сообщили, что им известен маршрут, по которому экс-президент попал в Грузию. По одной из версий, он мог въехать в страну на грузовом трейлере.