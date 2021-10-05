Тайра Бэнкс взорвала Сеть, повторив два культовых образа Бритни Спирс

Скандальная телеведущая Тайра Бэнкс представила на суд общественности два культовых образа Бритни Спирс и произвела фурор среди фанатов певицы. Публика обожает Бэнкс за ее внимание к деталям и высокий профессионализм.

Свое умение преподнести себя Бэнкс показала в эфире «Танцев со звездами». Сначала она примерила серый кардиган с белой рубашкой и черную мини-юбку, а волосы заплела в косички. В таком образе Бритни появилась в знаменитом клипе на хит Baby One More Time.

Затем Бэнкс пошла дальше и вышла в зеленом платье, украшенном змеей. Таким образом телеведущая решила поддержать Бритни, которая не так давно сменила опекуна и готовится выйти замуж.

В Сети оба образа уже назвали огненными, а саму Тайру забросали комплиментами.