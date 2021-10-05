США — у Ирана уже практически готово ядерное оружие

По словам источника, лишь несколько месяцев отделяют Тегеран от прорыва и получения достаточного количества обогащенного урана. «Очевидно, что это довольно тревожно», — заявил представитель.

Он раскрыл тему встречи в Вашингтоне помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Совета по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой. Источник сообщил, что США будут придерживаться дипломатического решения иранской ядерной проблемы. Однако Вашингтон готов использовать и другие методы, чтобы не допустить появления еще одного государства, изготавливающего ядерное оружие и владеющего им.

«Мы полностью привержены обеспечению гарантии того, что Иран никогда не создаст ядерное оружие», — подчеркнул представитель администрации. Он не пояснил, идет ли речь о применении военной силы.