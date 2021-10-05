Россия сворачивает космические программы

Правительство России заложило в проект федерального бюджета на 2022-24 гг резкое сокращение финансирования космической отрасли.Общий объем ассигнований на государственную программу «Космическая деятельность России» в следующем году будет урезан на 40,3 млрд рублей, до 210,2 млрд, следует из пояснительной записки к проекту закона о бюджете, опубликованной в единой базе ГосДумы.

Секвестр космического бюджета на 16% относительно 250,6 млрд рублей, заложенных в бюджет-2021, задуман не как разовая акция, а как решение на всю предстоящую трехлетку.

В бюджете-2023 финансирование космической госпрограммы составит 209,6 млрд рублей, а через год — 209,8 млрд.