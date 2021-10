Профессор Пиньеро: «Евреи не имели отношения к смерти Иисуса»

В разгар Страстной недели испанская газета АВС опубликовала интервью с одним из крупнейших специалистов в мире по Новому Завету профессором Антонио Пиньеро. Историк, специалист по греческой филологии, наизусть цитирующий целые отрывки из Нового Завета, ответил на ключевые вопросы, проясняющие, кем был Иисус из Назарета.

— Как можно охарактеризовать фигуру Иисуса и его жизнь исключительно с точки зрения истории?

— Иисус был ремесленником из Галилеи, который принадлежал к среднему классу и не

очень много зарабатывал. Он хорошо разбирался в праве, был экзорцистом, лекарем, пророком, который возвещал о пришествии Царства Божия, а в конце жизни, возможно, сам объявил себя мессией. Он потерпел неудачу при распространении своего учения, потому что ни в Галилее, ни в Иерусалиме не смог никого убедить в его правильности.

— Чем его учение отличалось от иудейских доктрин тех времен?

— Он не хотел отрекаться от иудаизма, а поступал так же, как и другие пророки того

времени. Иисус критиковал жизнь своего общества, но не отказывался от еврейского народа ни в религиозном плане, ни в политическом. Евреи мечтали о том, как легионы ангелов под предводительством Господа разобьют римлян. Они знали, что хуже подготовлены с военной точки зрения, но надеялись, что если кто-то начнет борьбу с римлянами, бог будет на их стороне.

«Христос среди учителей», худ. Альбрехт Дюрер, 1506

— Он был новым Моисеем?

— В каком-то смысле да, но не имел того же значения. Идею того, что Иисус — новый Моисей, затем предсказали евангелисты. И раз уж мы заговорили о Ветхом Завете, необходимо провести параллель с библейским персонажем, судьей Гедеоном. Его имя означает «отважный воин». При помощи Господа он возглавил вооруженную борьбу против амалекитян и мидианитян. Царство Божие, которое должно наступить с приходом мессии, — это конец римского гнета. Иисус был убежден, что оно наступит не благодаря действиям человека, а в результате божественного вмешательства.

— Знал ли Иисус греческий, и повлияла ли на него культура эллинизма?

— Сами евреи называли Галилею местом, полным язычников, поскольку там жило много

греков. Иисус был подвержен их влиянию, хотя воспитывался как иудей. Он был плотником, способным не только делать мебель, но и строить дома, поэтому, возможно, выучил греческий, чтобы расширить свое дело. В Евангелии от Иоанна приводятся два указания на то, что Иисус знал греческий. Но это не значит, что эллинизм повлиял на его религиозные убеждения. Он оставался иудеем, не подвергавшимся влиянию извне.

«Христос в родительском доме», худ. Джон Эверетт Милле, 1850

— О детстве и молодости Иисуса практически нет информации. Согласно Евангелию от Марка, когда он начал проповедовать, семья подумала, что Иисус «не в своем уме», что он одержим.

— Иисус начал проповедовать самостоятельно сразу после смерти Иоанна Крестителя.

Его учитель или наставник Иоанн Креститель, будто бы передал ему эстафету, поэтому многие их проповеди схожи. Тем не менее семья Иисуса считала, что он был одержим. Семья не верила в проповеди Иисуса, что было естественно, поскольку ему пришлось оставить дело, приносившее хороший доход. Его мать, скорее всего, была очень удивлена.

— В своих работах вы называете Иоанна Крестителя наставником Иисуса Христа. Вы думаете, он считал Иисуса мессией?

— Иоанн мог думать, что Иисус был сыном божьим в иудейском понимании: то есть пророком, имеющим сильную связь с богом. Необходимо уточнить, что если в те времена кого-то называли сыном божьим, то он не был сыном бога в физическом понимании, как считали римляне. В Израиле сын божий — это человек, особым образом связанный с божественной природой всего сущего. Например, пророк, первосвященник или царь. Во времена Иисуса царей уже не было, поэтому мессия сочетал в себе признаки всех троих.

— Повлияло ли учение Иисуса на еврейское общество?

— В определенной мере. Около 10-15% последовали за ним, но в Иерусалиме его не

очень любили. Взять, например, изгнание торгующих из храма в Иерусалиме — это было самое жестокое действие, совершенное Иисусом, и оно могло стоить ему жизни. Иисус заявил об очищении храма: о разрушении и восстановлении здания руками Господа. Ремесленники, торговцы и купцы, жившие вокруг храма, не были готовы к подобным изменениям.

«Христос перед Каиафой», худ. Маттиас Стом, 1630-е

— В итоге Иисуса из Назарета распяли на кресте за призывы к мятежу против Рима, но сначала его судили еврейские священники. Что делало его таким опасным по сравнению с другими пророками и предсказателями?

— Историки давно спорят по этому поводу. Скорее всего, евреи не имели никакого отношения к смерти Иисуса. Судебный процесс, описанный в Евангелиях, никоим образом не соответствовал нормам, существовавшим в то время. Однако евангелисты никогда не придумывают ничего просто так. В Евангелии от Иоанна рассказывается, что после воскрешения Лазаря в доме первосвященника Каиафы произошло собрание со всеми представителями Синедриона. На нем Каиафа рассказывает, сколько людей следуют за Иисусом, и предупреждает, что это движение может вылиться в революцию против римлян и стоить жизни тысячам евреев. «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб», — заявил он. Если Иисуса и судили, то, скорее всего, не совсем по закону.

— Те, кто не знаком с этой историей, часто задают следующий вопрос: почему они убили человека, проповедовавшего любовь?

— Иисус не был кротким человеком. Он был суровым, постоянно рисковал жизнью, ему

постоянно приходилось убегать от преследования, содержать небольшую группу последователей, которые обычно обращались за помощью к другим людям. Затем в Евангелиях, прежде всего, от Марка и Луки, Иисуса изобразили очень кротким и мягким, но это произошло позднее.

— В какой момент римляне обратили на него внимание?

— Многие не знают, но в Риме по Закону Юлия о собраниях без разрешения властей

собраться могли не более десяти человек. В Иудее этот закон исполнялся не так строго. А теперь представьте, что Иисус стал собирать толпы народа. Беспокойство римлян доказывает, что его движение имело определенное значение.

«Иуда Искариот», худ. Д.Тиссо, конец XIX века «Самоубийство Иуды», фреска XVI века

— Иуда — один из отрицательных персонажей в этой истории, однако тот факт, что он предал Иисуса, кажется немного наигранным. Утверждается, что он был казначеем общины и крал деньги, но больше не приводится никакой информации о том, каким он был до предательства.

— Возможно, Иуда — выдуманный персонаж. В общине был какой-то предатель, на основе которого и появился Иуда. Доказательством является то, что в разных Евангелиях его смерть описывают по-разному: Матфей говорит, что он повесился, а Лука, что бросился со скалы. Если почитать Ветхий Завет, то рассказ Матфея практически повторяет историю советника Ахитофела, который предал царя Давида и затем повесился. В свою очередь, Лука, который, возможно, был греком, принявшим иудаизм, скопировал историю о смерти Антиоха IV Эпифана, преследователя евреев, который хотел искоренить иудаизм во II веке до нашей эры. В любом случае у нас недостаточно аргументов, чтобы отрицать достоверность этих историй.

— Сегодня самоубийство Иуды Искариота воспринимают как проявление трусости, но в своих работах вы не раз упоминали, что в древности самоубийство рассматривали как форму очищения. Можно ли считать, что он искупил свою вину с точки зрения Библии?

— В классической культуре это называют благородной смертью, но авторы Евангелий

были евреями. Они не принимали эллинистические учения: если человек совершает самоубийство, то обрекает себя на муки. Греки же считали, что таким образом человек признавал свою ошибку и платил за нее жизнью, чтобы освободиться. В греко-римской литературе упоминаются 127 случаев самоубийств. Почти все, кто их совершил, умерли благородной смертью.

«Освобождение Варравы», из книги The Bible and its Story Taught by One Thousand Picture Lessons, 1910

— Один из персонажей Нового Завета, который привлекает значительное внимание благодаря своей загадочности, — это Варрава. Именно его народ хочет освободить вместо Иисуса, когда римляне спросили, какого заключенного они хотят отпустить. Кем был этот человек, которого так любил народ и которого освободил Понтий Пилат?

— На арамейском его имя означает «сын отца», возможно, он был предшественником зелотов, которые появились через 30 лет, или одним из наемных убийц, которые втайне нападали на римлян. Некоторые даже утверждали, что он был одним из учеников Иисуса. Но проверить, существовал ли он на самом деле, весьма сложно.

Иисус не имел никакого отношения к зелотам. Хотя известно, что в Евангелиях нет ни одной фразы, в которой Иисус осуждает насилие. Совсем наоборот. Он говорит: «Если у вас нет меча, то продайте плащ, но купите меч». Мы не можем доказать, что он был ярым пацифистом с простым и непредвзятым учением.

— Вы не сомневаетесь в том, что он умер на кресте, а не спустя много лет в Кашмире, как утверждают некоторые псевдоисторические теории?

— Эти теории просто нелепы. Римляне умели убивать людей и не дали бы ему сбежать.

Крест был первой серьезной проблемой последователей Иисуса с точки зрения теологии. Необходимо было объяснить, почему мессия умер на кресте. И апостолы ответили, что таков план Господа: поскольку люди совершали множество грехов, у него не было другого выхода, и он позволил своему сыну умереть. В древности любую проблему решали кровопролитием или принесением жертвы.

«Снятие с креста», худ. Питер Пауль Рубенс, 1612 «Снятие с креста», худ. Рембрандт Харменс ван Рейн, 1633

— Вместе с Иисусом были распяты два вора. Вы сомневаетесь в том, что они были обычными преступниками.

— Так называемые воры, которых распяли вместе с Иисусом, возможно, были членами его общины. Лука заменил слово бандиты, которое использовали римляне, чтобы выразить презрение сторонникам антиримских движений, на преступников, то есть тех, кто нарушил закон. Не стоит забывать, что как только Иисуса арестовали, его община подверглась преследованию.

— Можно ли считать Иисуса одним из основателей христианства с точки зрения истории?

— Если человек заявляет прямо или косвенно, что никогда не хотел основать новую религию, то нельзя считать его основателем христианства. Это касается Иисуса, который стремился понять иудаизм и реформировать его, и апостола Павла, которого привлекала идея мессии в иудаизме. Но, конечно, мы допускаем, что они могли не сознавать своей роли в появлении христианства. Христианская вера как таковая оформилась как минимум через 400 лет после смерти Иисуса, и у нее много основателей.

Можно сказать, что апостол Павел первым пересмотрел роль Иисуса и заложил самые важные основы, но именно его ученики после смерти апостола стали родоначальниками христианства.

Сесар Сервера, ABC (Испания)