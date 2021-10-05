Основатель Gulagu.net заявил, что получил 40 Гб видео пыток в тюрьмах России

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что ему удалось получить «секретный» видеоархив спецслужб с записями жестоких истязаний осуждённых, содержащихся в российских колониях.

Речь идёт о более чем сорока гигабайтах видео. По словам Осечкина, они «доказывают, что в российских тюрьмах действуют «зондеркоманды» агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключённых». Кроме того, жертв с помощью снятого видеокомпромата вербуют для дальнейшего участия в «пыточном конвейере», работы в качестве «стукачей» и подписания заранее подготовленных следователями показаний.

Первое видео из архива, на котором несколько человек в помещении, похожем на тюремное, насилуют привязанную к кровати жертву, опубликовало издание «Вот так». Утверждается, что события происходят в феврале прошлого года. Три видео правозащитный проект предоставил «Медиазоне»( издание внесено в список иноагентов).

Издание также приводит рассказ Осечкина о том, как видеоархив оказался в его руках. Со слов основателя Gulagu.net, его коллегам удалось вывезти из России человека, который на протяжении пяти лет отбывал наказание в одном из учреждений ФСИН. Осечкин не назвал его имени, но уточнил, что это программист, которого «били и пытали, а потом решили использовать как профессионала», поэтому в период с 2018 по 2020 год он имел доступ к компьютерам и видеорегистраторам сотрудников ведомства. Видеоархив, со слов Осечкина, касается сотрудников трёх областных управлений ФСИН – Владимирского, Саратовского и Иркутского.

Всего, как утверждает основатель Gulagu.net, через пытки и изнасилования прошли более 200 человек, но на видео записывали издевательства только над 40 из них.

Правозащитный проект Gulagu.net был создан Владимиром Осечкиным в 2011 году. Его сотрудники защищали права заключённых, а также регулярно публиковали информацию о пытках в колониях.

В июле этого года Роскомнадзор по требованию ФСИН и ФСБ заблокировал сайт Gulagu.net. Осечкин заявил, что проект продолжит свою работу, однако он вывезет всех своих сотрудников за пределы России в целях обеспечения их безопасности. Сам он также уехал за границу.