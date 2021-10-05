Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Первый специалист получит награду «за открытие взаимосвязи беспорядка и колебаний в физических системах от атомного до планетарных масштабов». Два других ученых удостоятся премии «за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления».

Награждение лауреатов планируется провести 10 декабря. Церемония из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, пройдет онлайн. Кроме нобелевских медалей, лауреаты премии по физике получат 10 миллионов шведских крон на всех .